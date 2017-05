UFO anche su Parigi, gli extraterrestri sono vicini?

By Eleonora Gitto

Anche su Parigi volano gli UFO, sono davvero navi extraterrestri?

L’UFO tira, non c’è dubbio. Ultimamente le notizie riguardanti popoli alieni si sono moltiplicate in rete e non solo.

Le parole d’ordine sembrano essere tre: UFO, alieni, extraterrestri.

C’era stato un periodo, fino a pochi anni fa, nel quale sembrava che il fenomeno UFO fosse scomparso o quasi non solo dalle cronache, ma anche dalle menti delle persone.

Ma adesso l’idea degli alieni torna prepotentemente con articoli, studi, riprese, bufale, evidenze quasi scientifiche (in realtà molto poche e molto poco scientifiche).

Il bisogno di andare oltre il naturale è antropologicamente connaturato nell’uomo, ma evidentemente ci sono dei periodi nei quali certe paure, o certi bisogni, tornano prepotentemente alla ribalta.

Forse la spiegazione è di tipo sociale o psicologico, o forse è legata ad alcune contingenze, come la prossima ripresa dei viaggi spaziali umani, con l’obiettivo Marte e forse anche più in là.

Ma gli alieni esistono davvero? Ci sono incontri ravvicinati e prove che con un ragionevole grado di certezza ci inducano a pensare di sì?

Al momento non ce ne sono, questa è la realtà. E allora dobbiamo accontentarci di supposizioni, di racconti, e infine di fotografie e filmati che sono tutto fuorché chiari.

E quando sono chiari, si scopre con una certa facilità l’inganno, il fake, la bufala o come la si vuole chiamare.

Ma non si tratta quasi mai di immagini chiare: spesso sono immagini notturne, oppure riprese fatte da molto, troppo lontano; o ancora riprese sfuocate, indefinibili, che solo con un grosso sforzo di fantasia sono riconducibili al concetto di UFO.

Così anche questa storia suggestiva dell’UFO sopra Parigi, documentato con un video apparso su YouTube, pare tutto fuorché riconducibile a un’astronave aliena.

Eppure l’autore delle riprese fatte nei giorni scorsi sembra convinto del contrario.

Una specie di sigaro volante che a un certo punto emette un fascio di luce nello stile più classico dei film di fantascienza.

Tra l’altro sono tanti gli esperti ufologi, attenti osservatori dei cieli, sono certi che l’oggetto non identificato avvistato su Parigi, potenzialmente potrebbe essere lo stesso scorto in Cina e in Australia alcuni anni fa.

Per Tyler Glockner, gestore del famoso canale YouTube Secureteam10, non ci sono dubbi: il video dell’avvistamento di Parigi, ricevuto dalle mani dei diretti testimoni del misterioso evento, è assolutamente autentico.

Che dire? Come al solito: ai posteri l’ardua sentenza.