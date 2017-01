UFO, avvistata in Cina una città fluttuante

Non un disco voltante, non una nave aliena in stile Enterprise, ma una vera e propria città fluttuante: UFO eccezionale avvistato in Cina.

Ad avvistare la città aliena nei cieli cinesi sarebbero stati diversi turisti che armati di smartphone et similia, hanno immortalato subito con foto e video lo strano UFO.

Ovviamente le immagini, come sempre in questi, sono state passate al vaglio dei meteorologi.

Video e foto della città volante avvistata sui cieli di Yueyang, città cinese che si trova sul lago Quianmu, sono rimbalzati in rete alla velocità della luce diventando immediatamente virali.

Ovviamente la notizia dello strano avvistamento è stata ripresa anche da molte testate giornalistiche e rilanciata da giornali blasonati come il Daily Mail.

Nelle immagini e nei video si vede una nebbia molto spessa sulla quale si intravedono quattro grattacieli.

Per alcuni ufologi come Scott C Waring, a nebbia è stata usata dagli alieni per camuffare la propria astronave.

I quattro edifici farebbero parte della struttura dell’UFO alieno. Per altri invece, si tratterebbe di un varco interdimensionale aperto da qualche razza aliena.

Alcuni complottisti invece hanno scomodato un fantomatico Nuovo Ordine Mondiale e persino gli Illuminati.

Mentre altri parlano di Project Blue Bean, il progetto che mira a conquistare il Pianeta Terra sfruttando la tecnica degli ologrammi avanzati.

La verità? Per i metereologi la strana visione potrebbe essere stata generata da due fenomeni del tutto naturali: il radiation fog o la Fata Morgana.

Il primo è quel fenomeno, molto frequente in Cina, che a causa di uno sbalzo termico genera una fitta nebbia che si dissolve al mattino.

Il secondo è quello che in alcune particolari condizioni genera quella particolare illusione ottica conosciuta con il nome di “Fata Morgana”.