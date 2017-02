UFO, gli alieni preferiscono la Toscana

By Eleonora Gitto

A quanto pare gli alieni preferiscono la Toscana, almeno questo si evince dai dati sugli avvistamenti UFO pubblicati dalla Aeronautica Militare.

Nel periodo 2014-2015 in Italia L’aeronautica Militare, che raccoglie e verifica tutte le segnalazioni sugli UFO, ha registrato dieci avvistamenti: quattro di questi in Toscana.

Ci sono stati otto avvistamenti nel 2014 e due nel 2015. Scendendo nei particolari, scopriamo che il 5 aprile 2014 nei cieli di Pariana di Massa, in provincia di Massa, alcuni passanti hanno avvistato un oggetto blu elettrico e di forma circolare che si muoveva a velocità supersonica a soli 5 metri da terra.

Sempre in una frazione di Massa, Orsola, il 14 e il 16 aprile 2014, è stato visto dalla stessa persona un oggetto bianco di forma discoidale. L’oggetto oscillava a 150 metri la prima volta, a 250 la seconda;

Il 14 giugno 2014 è la volta di Forte dei Marmi, qui è stato avvistato un oggetto bianco-rosato di forma ovale a circa 4000 metri di quota.

A settembre del 2014 a Corniolo, provincia di Pistoia, c’è la segnalazione di tre oggetti volanti di colore arancio-rosso con un nucleo centrale più scuro, di forma sferica.

Questi sono gli avvistamenti in Toscana. Per quanto riguarda le altre zone di Italia, nel 2014 sono stati segnalati avvistamenti a Cicciano (NA) il 19 marzo; a Santa Ninfa (TP) il 30 aprile; a Vigarana Mainarda (FE) il 15 luglio e a Vimercate, in Lombardia.

Nel 2015 invece gli UFO si sono visti il 15 aprile a Meolo (VE), e il 16 luglio 2015 a Bacoli (NA).

Gli avvistamenti UFO in Italia nel periodo che va dal 1972 al 2015 sono stati 455.