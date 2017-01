By Eleonora Gitto

Ufo, gli avvistamenti massivi in America sono tutti delle bufale?

Ma insomma, questi alieni esistono o no? Altra cosa è se l’avvistamento è del solito mitomane solitario o del fotografo furbo ed esperto che immortala un piatto in aria; altra cosa è se l’avvistamento è massivo, cioè quando le persone a individuare l’oggetto non identificato sono diverse.

Che si fa in questi frangenti? Prendiamo il caso dell’avvistamento incredibile avvenuto lunedì note nella famosa cittadina di Austin in Texas. Lì i testimoni sono stati due.

Secondo quanto ha riportato Fox 7 Austin, la signora Rachel Jackson ha detto di aver immediatamente chiamato il numero di emergenza 311 dopo aver avvistato degli Ufo.

La signora aveva intravisto luci misteriose e non identificabili volare sopra la sua abitazione.

Gli Ufo erano velocissimi, e tre di essi si sono diretti verso la sua direzione.

Rachel ha messo in allarme il compagno di stanza, il quale è subito uscito per vedere.

Là il bello: insieme hanno costatato che i tre oggetti luminosi volavano in una formazione a triangolo e le loro luci tendevano all’arancione.

Sarà un fake, una bufala anche questa?

Non sappiamo, comunque i due sono rientrati poi dentro casa, continuando a ragionarne fra una bottiglia di Whisky e l’altra.

Ma di questi avvistamenti massivi ultimamente ce ne sono stati tanti in Texas. Attenzione.