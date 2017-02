UFO in provincia di Napoli: la conferma del Centro Ufologico Mediterraneo

La conferma arriva dal Centro Ufologico Mediterraneo: su San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli è stato avvistato uno strano UFO.

A comunicare l’evento eccezionale è stato lo stesso Presidente del Centro Ufologico Mediterraneo, Angelo Carannante, il quale ha detto: “Uno strano UFO è stato filmato da Marco di Somma nei cieli di San Giorgio a Cremano”.

“Il testimone – spiega racconta Carannante – si trovava presso il garage di casa sua, quando all’improvviso notava uno strano oggetto, sferoidale e grigiastro, descritto come apparentemente metallico, che si librava nei cieli antistanti. Quello che colpiva immediatamente il testimone era che l’ufo sembrava apparire e scomparire, circostanza confermata anche dal video che immediatamente provvedeva a girare. Il fenomeno è durato circa un minuto”.

Marco di Somma dopo aver filmato l’insolito “volo”, ha prontamente allertato il Centro Ufologico Mediterraneo.

“Abbiamo espletato le indagini di rito mandando sul posto un nostro investigatore – spiega Carannante – Sono state fatte diverse ipotesi per spiegare l’avvistamento quali un volatile, un pallone, un astro e altre ancora, ma tutte si sono rivelate inadeguate alla spiegazione dell’accaduto”.

“La possibilità razionale più accreditata – continua il Presidente – è quella di un aeromobile che era sulla rotta per Capodichino. In quella zona, infatti, c’è il transito di qualche velivolo, come confermato dalla consultazione delle rotte aeree. Tuttavia la posizione dell’oggetto, che sembrava stazionario ma che in realtà si muoveva prospetticamente non di molto, non coincide con la rotta che avrebbe dovuto tenere se fosse decollato o atterrato dall’aeroporto napoletano. Le indagini sono ancora in corso”.