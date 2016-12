Ufo: Incredibile oggetto filmato in Arizona

La fonte del filmato è rimasta anonima ma il video è qualcosa di eccezionale e soprattutto nuovo, visto che si riferisce al 15 novembre.

Un oggetto misterioso che appare alle spalle di una costruzione e sale in cielo tra le nuvole per poi sparire, quasi come trasportato da una sorta di scarica elettrica, siano in Arizona ed è il 15 novembre 2016, quando questo oggetto viene filmato da un passante.

Tanti i commenti del video, si tratta di un vero e proprio UFO e dunque di una tecnologia aliena, oppure di un esperimento di nuova tecnologia miliare? Quello che è certo è che il filmato lascia di stucco e non si riesce a capire di cosa in realtà si tratti.

Diversi i commenti al video, c’è chi parla di tecnologia aliena certamente o chi invece riporta all’antichità citando il carro degli Dei di Ezechiele, quale la verità secondo voi?