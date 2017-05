UFO, Jason Wright: gli alieni sono già stati sulla Terra

Per l’astronomo, ed esperto di UFO, Jason Wright gli alieni forse sono già stati dalle nostre parti.

Altra cosa sono gli ufologi, dalla mattina alla sera a caccia delle streghe, che notoriamente non esistono e non esistevano, anche se venivano bruciate vive.

Altra cosa è una chiacchierata con un astronomo, che ha il retroterra culturale e scientifico per parlare dell’argomento degli alieni e degli extraterrestri.

Jason Wright, docente di astronomia alla Penn State University, ha le carte in regola quanto meno per ragionare su questi argomenti.

Jason ha pubblicato un documento nel quale fa il punto sulla ricerca di altre forme di vita nello spazio, ponendo una questione forse trascurata: “Abbiamo per davvero cercato con sufficiente attenzione testimonianze di vita aliena nel nostro stesso Sistema Solare?”.

C’è da dire che finora non abbiamo avuto nemmeno gli strumenti per farlo, per il semplice fatto che sugli altri pianeti del nostro Sistema Solare non è facile arrivarci, e quando ci si arriva in realtà ci arrivano i robot e non ancora gli uomini.

Ma Jason insiste: “E’ possibile che altre intelligenze abbiano abitato il Sistema Solare e che, per motivi ignoti, si siano estinte o se ne siano andate”.