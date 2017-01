Uma Thurman continua la battaglia legale per Luna

Il suo è un comportamento stupendo e da mamma premurosa, nonostante stia passando le pene dell’inferno dovute alla battaglia legale senza sosta per la custodia della figlia Luna.

Uma Thurman continua a comportarsi come se nulla fosse con la piccola Luna, la figlia avuta con Arpad Busson, proprio in questi giorni la bellissima attrice è stata avvistata mentre portava la figlia a pattinare a Manhattan.

Proprio il 21 gennaio l’attrice è stata fotografata mentre pattinava insieme alla figlioletta, una mamma premurosa che però non è ossessiva e lo si vede anche dal fatto che ad un certo punto lascia la figlioletta pattinare con altri bambini, mentre lei si mette da parte per fumare una sigaretta.

Secondo le indiscrezioni del magazine RadarOnline, l’attrice è praticamente intrappolata in una durissima battaglia legale che va avanti già da parecchio tempo, per l’affidamento della bambina, i due stanno facendo in pratica una vera e propria guerra in tribunale per dimostrare quale dei due genitori è più incapace.