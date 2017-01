Un passo dal cielo 4 anticipazioni 2 febbraio 2017

Un passo dal cielo 4 sta riscuotendo molto successo nonostante non sia più presente l’attore Terence Hill, che ha deciso di abbandonare la serie tv per far posto ad un altro attore altrettanto bravo anche se più giovane, Daniele Liotti. Tra gli attori spuntano anche Rocio Munoz Morales con la partecipazione anche del rapper Fedez che interpreterà se stesso.

Giovedì 2 febbraio andranno in onda altri 2 episodi della fiction che sembra non deludere in fatto di share: si intitolano Il sacro fuoco e Spiriti liberi. Ecco a voi le trame dei due episodi.

Il sacro fuoco: uno scultore viene ucciso e le sue opere trafugate. Francesco cerca di far luce dell’assassinio con Livia che è un’esperta di arte. Nel frattempo Vincenzo è invitato da Fedez alla festa di inizio riprese ma non può presentarsi con Eva. Nel secondo episodio, intitolato Spiriti liberi, invece, vedremo un fotografo naturalista che viene trovato in fin di vita. Tutti gli indizi portano a pensare che dietro ciò ci sia stata l’aggressione di una tigre. Francesco è preoccupato per la salute di Livia. Eva non sa come dire a Vincenzo che deve girare una scena di nudo con Fedez.