Un passo dal cielo 4 Scorpion trame 2 marzo 2017

Un passo dal cielo 4 va in onda ogni giovedì su Rai 1. Va in onda con nuove bellissime puntate che sicuramente avranno il successo maturato finora. Sempre sulle reti Rai, precisamente su Rai 4, va in onda un telefilm, sempre in prima tv Scorpion con ben 2 episodi (3X6 e 3X7).

Ecco a voi le trame di Un passo dal cielo 4 con Daniele Liotti che ha preso il posto di Terence Hill e di Scorpion.

Un passo dal cielo 4 andrà in onda in prima serata con due nuovi episodi. Nella prima puntata, intitolata L’uomo dei lupi, vedremo la polizia indagare su un cadavere scomparso e su un giovane che vive in simbiosi con i lupi. Francesco ed Emma convivono nella palafitta. Cristina si convince che lei e Vincenzo debbano fare nuove conoscenze.

Nel secondo episodio intitolato Radici vedremo Emma sconvolta dall’arrivo di Francesco, una persona molto importante del suo passato mentre la polizia indaga sulla scomparsa di un ragazzo. Cristina e Vincenzo sono reduci da una notte brava. Nel frattempo Hans ritorna, ex della sorella di Huber.

Nella puntata di Scorpion intitolata Bat Poop Crazy vedremo la squadra che si partirà assieme ad alcuni esploratori in una caverna alla ricerca di una colonia di pipistrelli che potrebbe danneggiare l’ecosistema del Nord America. Uno di loro però viene morso e Toby fa di tutto per salvarlo. Segue We’re gonna need a bigger vote.