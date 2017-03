Un passo dal cielo 4 Scorpion trame tv 9 marzo 2017

Trame tv del 9 marzo 2017 delle seguenti serie tv: Un passo dal cielo 4 e Scorpion entrambi in onda sulle rete Rai, il primo su Rai 1 e il secondo su rai 4. Ecco a voi le trame tv.

Un passo dal cielo 4 va in onda con due nuovi episodi. Il primo è intitolato Legami di sangue. Mentre in un bosco viene trovato un uomo privo di sensi, alla palafitta di Francesco si presenta Livia piangendo. Cristina è euforica per l’arrivo per l’arrivo di una famosa blogger che potrebbe dare notorietà al bed and breakfast.

Segue Il morso del dolore dove vedremo una studiosa di rettili viene trovato cadavere nel proprio laboratorio. Francesco e Livia sono sempre più vicini, mentre Emma si ritrova a passare molto tempo con Albert. Eva torna da Vincenzo, ma Cristina cerca di mettere discordia tra di loro.

Scorpion va in onda con gli episodi 8 e 9. Nel primo episodio intitolato Sly and the family stone vedremo la squadra che si reca in Irlanda per ricordare Megan a un anno dalla morte. Lì Walter si rende conto che è in atto un disastro ambientale: sopra il lago si è formata una nube tossica che potrebbe uccidere tutti gli abitanti del villaggio. Segue Mother Lood.