Una vita anticipazioni: Cayetana comincia a vacillare

By Federica Franco

Ad Acacias ci saranno grandi novità che riguarderanno le due protagoniste di questo periodo ovvero Cayetana e Teresa. Chi segue la soap già sa che in realtà a Teresa gli è stata rubata l’identità e che in realtà lei sarebbe la vera Cayetana. A breve anche la finta Cayetana comincerà a vacillare dopo che leggerà un plico molto pericoloso per lei poiché c’è la verità su alcuni fatti del passato.

Una vita: Cayetana scopre la verità

Tutto si ingarbuglierà quando Cayetana riuscirà a sottrarre, con l’aiuto di Ursula, un plico dove ci sono alcuni dettagli inerenti alla sua vera identità. Quel documento attesterebbe che Cayetana in realtà è una truffatrice. Ursula, come detto prima, riuscirà a sottrarre il documento dal commissariato e consegnarle alla donna. Cayetana, leggendo i documenti, comincerà ad avere paura poiché all’interno ci sono le prove che la piccola erede dei Sotelo Ruz era stata operata di appendicite ma la cicatrice ovviamente non esiste sul corpo della donna.

Cayetana sconvolta chiede spiegazioni alla domestica Fabiana che le rivelerà che è sua figlia : per la donna sarà un duro colpo che scalfirà la prima volta la sua sicurezza.