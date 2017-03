Una vita anticipazioni settimanali dal 6 al 10 marzo 2017

By Federica Franco

Una vita è una soap spagnola che va in onda tutti i giorni su Canale 5 alle ore 14:10. E’ molto seguita grazie alle sue storie avvincenti. Ecco a voi le anticipazioni settimanali della soap.

Una vita trame tv puntate dal 6 al 10 marzo 2017

Ursula è preoccupata per Cayetana e decide di aiutarla. La donna, infatti, sospetta che Fabiana sia responsabile della situazione in cui versa la padrona.

Leandro offre il suo aiuto a Juliana che è alle prese con Victor, che è tornato alla sua vita dissoluta, nel tentativo inutile di dimenticare Maria Luisa. Nel frattempo Victor rinfaccia a donna Susana di aver mentito a Maria Luisa per fare un favore a Lourdes. Cayetana non vuole uscire di casa. Fabiana chiede a Trini un prestito per abbandonare Aciacias. Susana chiede a Leandro di obbligare Victor di farle le sue scuse ma questi scopre le bugie della madre e la affronta con mota durezza.

Maximiliano è vittima di un’aggressione, Casilda si fidanza con Martin ma i due vengono interrotti dal misterioso Calanda. Cayetana sviene e Celia la porta in ospedale. Approfittando della sua assenza Teresa entra in casa di Sotelo-Ruz. Maria Luisa fa capire al padre di aver saputo qualcosa a proposito di Lourdes. Mauro viene a sapere chi è stato ad aggredire Maximiliano e grazie alla sua confessione arresta anche il dottor Malia.