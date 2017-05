Una Vita: Cayetana assassina? Vittima il figlio di Teresa

Le anticipazioni spagnole della soap Una Vita ci svelano grandi colpi di scena uno dei quali sarà incentrato su Cayetana che potrebbe macchiarsi di un delitto: infatti probabilmente sarà lei ad uccidere il figlio di Teresa. Ma ecco come andranno le cose.

Teresa e Fernando decideranno di adottare un bambino, Tirso, ma purtroppo dopo un’iniziale euforia ci saranno sempre alcuni problemi da affrontare anche a causa di Cayetana che farà di tutto per mettere i bastoni tra le ruote alla coppia.

Tirso purtroppo si sentirà male tanto che dovrà essere ricoverato in ospedale: a sostenere Teresa sarà Mauro che non la lascerà sola in questo triste momento. L’ispettore ben presto capirà che dietro al malore del piccolo c’è lo zampino di Cayetana tanto che riuscirà a farla accusare di infanticidio: infatti il piccolo Tirso non ce la farà.

Teresa e Fernando si sposeranno e decideranno di mettere su famiglia adottando proprio Tirso, nato non vedente e con molti problemi di salute. I due si attiveranno per cercare di capire se ci sia una cura per far acquistare la vista al piccolo ma il colpo di scena sarà in agguato. Cayetana pagherà finalmente per le sue colpe?