Una Vita: Cayetana smascherata da Teresa

By Federica Franco

Le prossime puntate della soap spagnola Una vita a breve si tingeranno di amore e di mistero: infatti tra la maestra Teresa, che in realtà è la vera Cayetana, e il l’ispettore di polizia Mauro scoccherà l’amore. La donna piano piano riacquisterà la memoria e ricorderà che lei in realtà è la vera Cayetana e che quest’ultima, che si chiama Anita, gli ha rubato l’identità. La figlia della domestica Fabiana tra un po’ verrà smascherata anche se non sarà una cosa molto semplice.

La verità arriverà in pese e come un fiume in piena sconvolgerà gli equilibri di alcuni personaggi che risponderanno a ciò ostacolando la storia d’amore tra Mauro e Teresa/Cayetana.

Altri segreti nella storia tra Mauro e Teresa

Come tutte le storie d’amore delle soap questo amore sarà ostacolato da molti eventi ad iniziare dal fatto che Mauro è già fidanzato con Humildad, una religiosa plagiata dal padre e da un sacerdote.

Inizialmente Mauro proverà a nascondere la verità alla sua attuale compagna e comincerà a frequentare Teresa di nascosto. Ma ovviamente i due dovranno affrontare anche l’ira della perfida Cayetana/Anita. Ci riuscirà Teresa a riappropriarsi di ciò che è suo senza incorrere a conseguenze pericolose? Non ci resta che seguire le prossime puntate per scoprirlo.