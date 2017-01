Una vita: Teresa scoprirà la verità trame 31 gennaio-3 febbraio 2017

A breve nella soap spagnola Una vita ci sarà un colpo di scena che farà rimanere a bocca aperta tutti i telespettatori. Infatti Teresa scoprirà ben presto che in realtà gli è stata rubata l’identità da Cayetana, figlia di Fabiana. Teresa invece è la vera Cayetana.

Ora Teresa è ancora confusa e non ricorda molto: ad aiutarla in questa impresa ci sarà Mauro che nutre per lei un sentimento d’amore. Ecco cosa accadrà in questi giorni nella soap Una vita.

Leandro convince Susana ad assumere Martin. Lourdes scopre Ramon a casa con Trini e la caccia via. Maximiliano consegna a Casilda un telegramma per Rosina. Lei lo distrugge ma non si rende conto che Martin la sta guardando.

Cayetana racconta ai vicini che organizzerà una cena per presentare il Patronato. Dopo chiede a Mauro di archiviare il suo caso ma l’uomo traccheggia. Felipe gli consiglia di provare a risvegliare i ricordi di Teresa facendola parlare con Fabiana che in effetti riesce a smuovere qualcosa in lei. Lourdes chiede a Ramon di scegliere tra lei e Trini: se sceglierà di stare con quest’ultima lei partirà con la figlia per Buenos Aires.