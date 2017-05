Una Vita trame dal 6 al 12 maggio 2017

Trame settimanali della soap spagnola Una vita, degna erede de Il segreto.

Anticipazioni tv dal 6 al 12 maggio 2017

Humildad capisce che tra Teresa e Mauro nascondono qualcosa. Martin continua a tacere per tutelare Casilda. Leandro regala a Victor un fazzoletto con cui gli aveva insegnato dei trucchi di magia da piccolo. Teresa e Mauro si struggono per le loro pene d’amore. Il corpo di Carlota viene riesumato. Nel frattempo Teresa non se la sente più di aiutare Mauro per incastrare Cayetana.

Ursula, sempre più indignata con Cayetana, confessa a Teresa che la donna è coinvolta nella scomparsa di German e Manuela. Victor si arrabbia molto con Juliana. Il duca de Filabres non vuole costruire la scuola ma Cayetana escogita un piano. Fatima propone a Casilda di lavorare come prostituta. Quest’ultima fa arrestare Anton. Mauro sequestra dei documenti importanti.

Lolita propone di far fare un ritratto alla Madonna restaurato da Servante. Maria Luisa dice a Trini che le vuole bene come a una madre. Ramon valuta l’affare propostogli da Gines. Humildad cade dalle scale uscendo dalla casa di Cayetana. caduta dalle scale la donna viene soccorsa da Cayetana e Teresa. Anton viene rinchiuso nella stessa cella di Martin, mentre Maria Luisa confessa a Trini il segreto di Victor.