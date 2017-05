Una vita trame settimanali 13-19 maggio 2017

By Federica Franco

Una vita anticipazioni tv settimanali dal 13 al 19 maggio 2017: Acacias si veste di trae sempre più intriganti.

Leonor e Rosina trovano dell’oro nel terreno di Maximilano. Ursula si ribella a Cayetana. Dominguez si presenta a casa di Ramon ma trova solo Trini. Celia teme che Felipe sia l’uomo di cui è innamorata Teresa.

Quest’ultima tenta di ingraziarsi Ursula avvertendola che Cayetana vuole licenziarla. Pablo si reca in carcere da Martin, che gli confessa dove si trova Casilda. ramon continua a prestare denaro attraverso Penaranda.

Celia è gelosa del rapporto tra Felipe e Teresa, ma il marito tenta di rassicurarla. Teresa incontra Ursula per strada e nota che la donna ha le scarpe sporche di fango. La domestica afferma di sapere dove sono stati nascosto alcuni cadaveri.

Fatima cerca ancora d convincere Casilda a prostituirsi. Victor prende coraggio e va in sartoria per parlare con Leandro, il suo vero padre. Penaranda mette in guardia Ramon su quanto è rischioso fare un grosso prestito a una sola persona.

Ursula affronta Cayetana minacciandola di rivelare tutto quello che sa. Teresa dice a Mauro che Ursula sa dove sono stati sepolti i cadaveri di German e Manuela. Sorpresi da un temporale Mauro e Teresa si fermano in un albergo e iniziano ad amoreggiare. L’incontro tra Leandro e Victor si rivela un fiasco. Pablo raggiunge Casilda nel suo alloggia e tenta di convincerla a tornare ad Acacias.