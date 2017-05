Uno Mattina, per fortuna Franco Di Mare si è già ripreso

Nelle scorse ore c’è stata molto paura intorno alle condizioni di salute del conduttore Franco Di Mare, stacanovista che certamente non si perde una sola puntata del suo programma, se non ci sono gravi motivi ad impedirlo.

Molti telespettatori si sono chiesti per quale motivo il giornalista non sia alla guida del programma della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo: al suo posto, infatti, accanto a Francesca Fialdini, c’è Marco Frittella, collega della testata giornalistica.

Dopo un’intera settimana di assenza, si è scoperto che il conduttore è stato ricoverato anche se, fino a pochissime ore fa, non sono trapelate le ragioni che hanno portato il giornalista in ospedale.

Per fortuna, a rassicurare tutti, sulla pagina Facebook di Unomattina è apparso un post sulle sue condizioni di salute: “Abbiamo sentito Franco Di Mare che ringrazia voi per l’affetto che gli mostrate. E’ commosso e sorpreso da tanta partecipazione e generosità nei suoi confronti. La buona notizia è che oggi lascia la clinica e rientra a casa. Ancora pochi giorni e sarà di nuovo con voi”.

Secondo poi quanto ha comunicato Rai1 tramite i social, il giornalista è stato colpito da una dolorosa sciatalgia che l’ha prima costretto a letto e poi a un successivo ricovero in ospedale.

La rete ha infatti comunicato su Facebook: “Siete in tanti ad averci chiesto notizie di Franco Di Mare: in questi giorni è a casa bloccato da una semplice ma fastidiosa lombalgia. Saluta calorosamente e sinceramente tutto il pubblico di #Unomattina e vi ringrazia per i tanti messaggi di affetto e di stima. Vi assicuriamo che tornerà prestissimo!”.

Qualche giorno di convalescenza e quindi l’amato conduttore del morning show di Rai1 potrà tornare a fare compagnia ai telespettatori italiani insieme a Francesca Fialdini.

Giornalista professionista dal 1983, nel 1991 Di Mare entra in Rai dove si occupa di cronaca per il TG2 e della Guerra dei Balcani, oltre a coprire – come inviato – le principali zone dell’Africa e dell’America centrale. Nel 2002 passa al TG1, seguendo buona parte dei conflitti degli ultimi venti anni. Ha realizzato inchieste e servizi a seguito di attentati terroristici in Giappone, Russia, Kenya, Egitto, Stati Uniti e Medio Oriente, nonché reportage da aree colpite da calamità naturali come l’Honduras, il Guatemala, il Nicaragua, l’Alabama, l’India, l’Anatolia e la Louisiana.

Nel 2003 diviene conduttore televisivo su Rai1, dove è al timone di Uno Mattina Estate, di Uno Mattina week end e poi dal 2004 di Uno Mattina.