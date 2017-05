Uomini e Donne: Luca sceglie Soleil

By Redazione

Finalmente la puntata della scelta di Luca è stata registrata e queste sono le notizie che possiamo darvi.

Dopo i convenevoli e i saluti Maria invita Luca a designare la sua preferita e tra applausi ma anche tanti mugugni Luca sceglie Soleil.

Si proprio lei che sembrava essere stata messa da parte ultimamente a favore di Cecilia e che invece era nel cuore di Luca dall’inizio del suo trono evidentemente. Non mancano le polemiche e le delusioni soprattutto da parte di Cecilia che pensava di aver fatto breccia nel cuore di Luca.

Nella seconda parte della puntata assisteremo.ad un colpo di scena: Desiree ha deciso di lasciare il trono ad un mese dalla scelta adducendo motivazioni che francamente non hanno convinto nessuno tanto che più di una persona ha detto e pensato che forse la bella Desiree ha qualcuno che fuori l’aspetta.

Ovviamente lei ha negato ma il dubbio rimane. Tutti delusi.dalla stessa Maria agli opinionisti ma soprattutto cocente delusione per Mattia che era ritornato in.puntata duchiarandosi fortemente preso da Desiree.

Cosa accadrà ancora lo scopriremo insieme nelle prossime puntate. Per ora a voi i commenti sia per Luca e la sua scontatissima scelta che per l’abbandono di Desiree.