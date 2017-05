Uomini e Donne: Maria De Filippi news sul trono gay

Questa edizione di uomini e donne volge al termine e già cominciano a girare voci sui prossimi probabili tronisti.

Tra i papabili accreditati a salire sul trono ci sarebbero Mattia Marciano ex corteggiatore di Desiree Popper , la simpatica Giulia Latini ex corteggiatrice di Luca Onestini e forse anche il fratello di Luca che spinto da quest’ultimo pare che stia pensando seriamente a candidarsi come prossimo tronista seguendo la scia del fratello.

La cosa che personalmente ci riempie di entusiasmo è la concreta possibilità che ritorni anche il trono gay che tanto successo ha riscosso.

La stessa Maria De Filippi intervistata da Silvia Toffanin ha parlato in generale della sua vita ma scendendo nel particolare proprio della possibilità che il trono gay possa ritornare a settembre.

Ancora non si fanno illazioni sul probabile tronista, anche se in molti danno come accreditato il simpatico Mario Serpa che proprio a uomini e donne formò la prima coppia gay con Claudio Sona.

La notizia, se confermata, ci riempie di gioia visto che Maria è stata la prima a portare in televisione il corteggiamento in tutte le sue varianti, cosa che riteniamo sia giusta e valida: come sempre la de Filippi ha una marcia in più.

Attendiamo fiduciosi anche se azzardiamo e buttiamo lì un’idea e quindi perché non portare in tv un trono gay al femminile?

Noi crediamo che sia un adeguarsi alle pari opportunità e alla libertà di poter amare ed essere amatinsenza barriere mentali.

Cosa ne pensate? A voi i commenti.