Uomini e Donne, Graziella fuori controllo dopo le accuse di Manfredo

A quanto pare Gemma Galgani non è l’unica dama del trono over di Uomini e Donne a sognare un amore come quello delle favole, anche se l’età farebbe propendere più per una relazione matura e stabile, basata su interessi condivisi, e soprattutto a parlare dei dettagli più intimi delle proprie storie.

Mentre infatti la Galgani è andata persino al Maurizio Costanzo Show per sottolineare che con Marco Firpo non c’è solo una semplice amicizia, ma tra loro c’è stata anche dell’intimità, anche la dama Graziella è focosa e “appiccicosa”, a tal punto da spaventare il suo cavaliere, che ha quindi deciso di “mollarla”.

Se la frequentazione tra Graziella e Manfredo sembrava essere definitivamente archiviata, nella settimana appena trascorsa è accaduto qualcosa di nuovo.

Secondo quanto raccontato da Manfredo, ci sarebbero stati alcuni tentativi un po’ insistenti da parte di lei, che avrebbe anche contattato gli amici di lui su Facebook.

Manfredo ha spiegato di essere molto seccato e preoccupato per gli atteggiamenti di lei, dicendo anche: «Mi è saltata addosso nel camerino…».

Manfredo, del resto, fin dal primo momento non era molto attratto da lei. I due si erano sentiti telefonicamente per molto tempo nei giorni passati, ma l’interesse, a quanto pare, è nato soltanto da una parte, quella di lei.

Graziella dal canto suo ha rivelato di essere stata illusa da una persona che l’ha utilizzata per entrare in trasmissione. La dama ha raccontato che l’uomo si comportava come se fossero una coppia: ‘Ci siamo baciati appassionatamente in stazione’. La Montanari ha precisato che il cavaliere la stringeva vigorosamente e che è stata costretta a chiedergli di allentare la presa.

Nell’ultima puntata andata in onda, è avvenuta la resa dei conti tra i due, che non è passata inosservata in quanto la donna ha reagito in maniera talmente plateale che nemmeno la conduttrice sarebbe stata in grado di calmarla.

Molti telespettatori hanno fatto notare di non avere mai visto la padrona di casa così agitata e anche spaventata per come Graziella stava reagendo alle accuse di Manfredo.

Alcune indiscrezioni diffuse nelle ultime ore sul web, vorrebbero quindi Graziella Mantovani eliminata dal programma proprio a causa del suo comportamento fuori controllo. Chissà che Graziella riesca con il suo comportamento ad offuscare anche i siparietti tra Gemma Galgani e Tina Cipollari.