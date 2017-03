Uomini e Donne, il trono classico si tinge di rosa

By Angela Sorrentino

La redazione di Uomini e Donne, negli ultimi mesi, è stata ben poco fortunata nella scelta dei tronisti: tra “tradimenti” e sotterfugi in nome della visibilità, abbandoni inaspettati e scelte repentine, ben pochi personaggi hanno portato a termine il loro percorso.

Dopo i recenti addii al trono, è la volta di due nuove giovani, che sono alla ricerca dell’amore della loro vita e, perché no, anche di quella visibilità che non guasta mai.

Da queste ore, nel Trono Classico il blu non sarà più l’unico colore dominante. Infatti i due attuali tronisti (Luca Onestini e Marco Cartasegna) dovranno convivere con due belle troniste: Rosa Perrotta e Desirèe Popper.

Rosa Perrotta, 28 anni, è originaria di Pagani, ma da due anni vive a Roma. Fa la modella ed è laureata in Management Strategico con 110 e lode. Non è del tutto nuova al mondo dello spettacolo italiano, dal momento che ha già partecipato a programmi come “Veline” e “Ciao Darwin”.

“Sono una persona molto ambiziosa, ma in futuro mi vedo come una mamma, con una famiglia” racconta Rosa nel suo video di presentazione. Per lei gli affetti sono importanti. “I miei genitori – ha dichiarato la nuova tronista di Uomini e Donne – sono le persone più importanti al mondo. Mio padre è l’uomo più importante della mia vita”.

Desirée Popper invece è di origini brasiliane, ma vive a Roma da 9 anni. Nella vita disegna costumi da bagno. E’ già nota al pubblico televisivo per la sua partecipazione al Grande Fratello 14 e il tentativo di partecipazione all’attuale Isola dei famosi (ha perso al televoto con Giulia Calcaterra).