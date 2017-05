Uomini e Donne andrà in onda nel serale di Canale 5?

L’anno scorso, per la prima volta, due protagonisti assoluti di Uomini e Donne, Gemma Galgani e Giorgio Manetti, hanno conquistato l’onore della prima serata di Canale 5, portando sugli schermi la loro storia, purtroppo finita male e mai recuperata.

La serata, costruita attorno ad una lettera che la dama aveva scritto al suo cavaliere per ricordargli i bei momenti passati assieme e spingerlo a riprendere la loro storia, anche se non aveva contribuito a ricucire i rapporto tar i due, aveva avuto un ottimo riscontro dal pubblico ed un ottimo share, tanto da far pensare che Uomini e Donne sarebbe potuto ritornare in prima serata, per la gioia dei tantissimi fans che ogni giorno seguono le pene d’amore dei loro beniamini.

E difatti pare che al produzione della trasmissione, dopo i precedenti successi ottenuti dagli appuntamenti speciali, abbia deciso di tornare nuovamente in prima serata su Canale 5: ad annunciare la notizia è, come sempre, Davide Maggio.

Anche se ormai sono circa 20 anni che la trasmissione va in onda, il successo del format sembra intramontabile e il pubblico continua a seguire gelosamente ogni appuntamento pomeridiano con il trono classico e over, ed anche gli opinionisti, volti storici di U&D, malgrado gli anni, continuano ad avere il favore dei telespettatori.

Questo fa pensare che anche in prima serata il successo sia assicurato, anche se al momento non si sa neppure se l’eventuale o eventuali puntate serali saranno dedicate al trono classico o al trono over.

I sospetti principali sui papabili protagonisti ricadono ancora una volta su Gemma Galgani: la dama, dal perenne cuore spezzato, sta infatti costruendo una nuova storia con Marco Firpo, e chissà che in prima serata non vengano riproposti i momenti più belli della loro recente frequentazione.

Intanto nelle prossime ore Gemma sarà ospite del Maurizio Costanzo Show, dove parlerà degli amori passati, ma soprattutto del presente, raccontando come con Marco ci siano già stati momenti molto intimi, che le fanno ben sperare per il prossimo futuro.