Uomini e Donne, l’addio di Manuel Vallicella

Mentre tutta l’attenzione del pubblico era rivolta al trono di Sonia, che a detta di tanti è truccato e la ragazza starebbe tramando alle spalle della redazione, come qualche mese fa ha già fatto Lucas Peracchi, un altro protagonista invece ha stupito tutti: Lucas Peracchi avrebbe lasciato il trono classico.

L’ex corteggiatore di Ludovica Valli ha infatti spiegato nell’ultima registrazione di avere problemi a gestire questo nuovo percorso e di non riuscire a lasciarsi andare con le corteggiatrici.

“Mi tremano le gambe anche solo quando prendo il treno per venire a Roma, nella mia vita faccio cose brutte, e voi invece mi avete chiamato già due volte per farmi questa opportunità”, ha spiegato.

Inoltre a quanto pare ha anche dei problemi in famiglia dei quali non vuole parlare.

Maria de Filippi come al solito ha cercato di mediare: infatti gli ha chiesto se per caso questa sua decisione non sia data dai messaggi che gli utenti gli mandano, o per i commenti al suo trono, ed in tal caso gli ha consigliato di farsi scivolare tutto addosso senza farsi scalfire.

La conduttrice del programma ha poi dato al ragazzo la possibilità di pensarci ancora prima di prendere la decisione definitiva.