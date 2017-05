Uomini e donne: Luca e Soleil le news

Ancora non è stata mandata in onda questa puntata, cosa che avverrà la prossima settimana , e già circolano voci che vedrebbero accreditati Luca e Soleil come probabili partecipanti alla prossima edizione di Temptation Island che comincerà a fine mese.

E di conseguenza ci chiediamo se questa scelta non.sia stata solo.frutto di un ragionamento interessato sono lo alla visibilità.

In effetti la coppia Luca -Soleil era già da tempo molto amata sui social e molto seguita nonostante i litigi e gli allontanamenti .

A questo punto ci viene il dubbio che come dice la canzone ” era già tutto previsto” oppure prendendolo a prestito una frase di Tina sia solo “Business”. A voi i commenti.