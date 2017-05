Uomini e Donne Mauro e Isabella si sono lasciati?

Il loro amore era nato nell’ambito del trono Over di Uomini e Donne, era cresciuto nella vita reale, dove avevano scelto di fare importanti progetti insieme, era stato messo alla prova a Temptation Island, dove non erano mancati cedimenti soprattutto da parte di lui, ma alla fine era riuscito a superare anche quello: ed ora?

Purtroppo, a quanto pare, l’amore è arrivato al capolinea tra Mauro Donà e Isabella Falasconi.

Mauro Donà e Isabella Falasconi si sono conosciuti all’interno del trono over di Uomini e Donne, dove la dama di Ancona da tempo cercava l’uomo della sua vita. Mauro, invece, era arrivato proprio per conoscere Isabella, che era subito riuscito a conquistare.

La coppia, lo scorso anno, ha deciso di partecipare alla seconda edizione di Temptation Island, dove sono state palesate le diverse problematiche sussistenti tra l’ex dama e l’ex cavaliere.

Il 40enne di Garlasco, inoltre, durante l’avventura nel reality, si è mostrato tutt’altro che indifferente alle attenzioni della tentatrice Marta Krevsun, tanto che Isabella aveva deciso di interrompere la loro relazione, salvo poi cambiare idea quando, di fronte al falò finale, Mauro le ha confidato che i 21 giorni nel villaggio gli erano serviti a capire quanto davvero la amasse e quanto volesse costruire una famiglia con lei, proponendole di convolare a nozze.

Purtroppo, ad oggi, non solo non si sono sposati, ma sembra che si siano addirittura lasciati. Controllando i profili social di entrambi, non sembrano apparire più delle foto in cui sono insieme, nonostante da poco Mauro Donà abbia compiuto gli anni. Ci sono degli scatti della festa di compleanno, ma di Isabella Falasconi sembra non ci sia traccia.

E il mistero si infittisce, perché a giudicare dai profili Instagram, i due starebbero ancora insieme, visto che continuano a seguirsi. Che si siano presi una pausa di riflessione dopo una perdita dolorosa per entrambi?

Altro indizio è una foto della recentissima vacanza di Mauro in Portogallo. Lo si vede accanto ad una donna molto sportiva e qualcuno ha commentato “Belli”.

A questo punto non si può far altro che aspettare maggiori dettagli e attendere una qualche dichiarazione da parte dei diretti interessati.