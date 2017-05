Uomini e Donne ospiterà nuovamente il trono gay

Sono mesi che se ne parla: da quando Claudio Sona ha lasciato gli Studi di Uomini e Donne, dopo aver scelto come compagno “per la vita” Mario Serpa, ci si chiede se il primo trono gay della trasmissione sarebbe rimasto il solo della storia del seguitissimo ed amatissimo programma.

Nel frattempo la storia tra i due giovani è già finita, per incomprensioni caratteriali e per l’amore che non è cresciuto in ugual modo nel cuore di entrambi, come hanno confessato entrambi in due recenti interviste a Silvia Toffanin, a Verissimo, ma un’importante conferma è arrivata nelle scorse ore, per la gioia dei tantissimi fans.

Maria De Filippi ha infatti concesso un’intervista a Domenico Naso, giornalista de Il Fatto Quotidiano, nella quale ha toccato svariati temi, e tra questi è spiccato anche quello del trono gay.

“Era una cosa che avevo in mente da anni e che ho fatto solo l’anno scorso perché i tempi erano maturi. Non credo sia un episodio casuale o una tantum e infatti il trono gay tornerà anche quest’anno”, ha dichiarato Maria, confermando quindi che Claudio non sarà l’unico tronista gay della storia del programma.

Al momento, però, non è chiaro se la conduttrice intendeva dire che il prossimo trono gay inizierà nelle prossime settimane oppure nella stagione 2017-2018.

Maria De Filippi, nel corso della stessa intervista, ha parlato anche delle critiche di chi la definisce “il male assoluto della tv italiana”: “Spesso credo sia una sorta di “è intelligente, potrebbe fare altre cose”. Ma mi imputano soprattutto Uomini e Donne. Il punto è che io faccio le cose che mi piacciono, io sono anche Uomini e Donne. Se faccio una cosa non ne prendo le distanze e non intendo farmi cambiare perché non piaccio. Sono consapevole di non piacere a un certo gruppo di persone ma me ne sono strafatta una ragione da tempo”.

Poi un riferimento a uno dei personaggi più discussi di tutto lo show, Gemma Galgani: “Gemma è un fenomeno vero. Io sono una persona che delega quasi tutto (tranne C’è posta per te) e se c’è una cosa che chi lavora con me ha imparato a fare è andare dietro a ciò che fanno i protagonisti. E con Gemma è successo proprio questo, siamo andati dietro lei, facendole fare quello che voleva. Con Gemma succede quello che succedeva con Scene da un matrimonio di Davide Mengacci: ognuno dà a quello che vede una interpretazione dettata dal proprio contesto sociale. (…) Tina non la può vedere sul serio. Sono costretta a tagliare pezzi di trasmissione di un quarto d’ora o 20 minuti perché il loro astio arriva a livelli intrasmettibili”.