Uomini e Donne presenta il nuovo tronista

Da qualche mese a questa parte, tra cacciate clamorose e addii repentini, la redazione di Uomini e Donne sta avendo non poche difficoltà a “reclutare” tronisti e corteggiatori che non siano disposti a tutti pur di ottenere la visibilità.

E così, dopo l’addio di Manuel Vallicella, il programma punta tutto su un nuovo tronista, il bel Marco Cartasegna, sperando che il ragazzi sia più serio dei suoi predecessori.

Marco, 25 anni, proveniente da Milano, sembra avere la testa ben piantata sulle spalle: è laureato in Economia Aziendale e Management alla Università Bocconi e ha dichiarato di essere arrivato tra i primi 20 studenti in un master internazionale in Internation Management con specializzazione in Digital Business.

In più, il bel 25 enne è un imprenditore: è infatti socio di una start up di informatica che ha lanciato recentemente un software che si occupa di comunicazione.

Ha un passato da modello, ma questa attività, anche se lo ha divertito, non lo ha mai soddisfatto intellettualmente.

A Uomini e donne Marco Cartasegna cerca il vero amore, qualcuno con cui costruire qualcosa insieme, un futuro insieme.

“Per me l’amore è costruire qualcosa insieme e vedere nella persona con cui si sta un futuro insieme -ha spiegato Marco nel video di presentazione-Cerco una ragazza sicura di sé, che abbia qualcosa da insegnarmi, una persona con la quale crescere. Vorrei una persona simpatica, onesta, sincera, curiosa, passionale e leale. Sono in un momento della mia vita in cui sto benissimo da solo e non ho bisogno di nessuno: paradossalmente è il momento giusto per trovare qualcuno. L’amore vero penso non siano in tanti a trovarlo: mi piacerebbe essere uno di quelli”.