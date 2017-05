Uomini e Donne anche Rosa Perrotta si prepara alla scelta

Ormai il palinsesto estivo è alle porte, e i protagonisti di Uomini e Donne, prima della pausa estiva, dovranno scegliere l’uomo o la donna con cui lasciare gli studi Mediaset.

Dopo la scelta di Marco Cartasegna e quella imminente di Luca Onestini, probabilmente la prossima sarà la tanto contestata Rosa Perrotta.

La bella salernitana, con velleità artistiche che l’hanno portata a tentare molteplici strade nel passato per cercare di sfondare nel mondo dello spettacolo, è stata in particolar modo il bersaglio privilegiato di Gianni Sperti, che si è fatto portatore di una miriade di segnalazioni di quanti addirittura le contestavano di avere un fidanzato ad aspettarla a casa.

Ma Rosa, contro tutto e tutti, è sempre rimasta a testa alta ed ora che è rimasta con solamente due corteggiatori, si appresta a scegliere l’uomo che riterrà più appropriato per costruirci una storia d’amore.

La tronista di origini napoletane è molto interessata a Alex Adinolfi e Pietro Tartaglione, ma con quest’ultimo nelle scorse ore come segnalato dal blog NewsUeD, è stata avvistata a Napoli.

Andando nel particolare, i due stavano girando una esterna, ma la cosa che ha colpito molto le tante estimatrici di Uomini e Donne è stata la complicità mostrata: i due sono sembrati davvero molto affiatati, tanto da far pensare che Rosa Perrotta potrebbe scegliere proprio Pietro.

Intanto, intervistata dal settimanale Vero, la modella e attrice che siede sul trono della trasmissione non fatica a nascondere l’antipatia nei confronti della collega Desirèe Popper, soprattutto a causa dell’interesse che entrambe sentono nei confronti di Mattia Marciano. Il giovane corteggiatore ha dichiarato di preferire Desirèe, ma Rosa sta facendo in modo di corteggiarlo per spingerlo a tornare sui suoi passi.

“Adesso non avrebbe senso diventare amiche in trasmissione siamo rivali, visto che siamo lì con lo stesso obiettivo. Ne riparleremo quando sarà finita questa esperienza, al termine di questa avventura mi auguro che entrambe potremo trovare la persona giusta con cui stare bene”, ha dichiarato.

La Perrotta invece ammette di trovare simpatica e di non temere Tina Cipollari: “Devo dire che non temo Tina, sono altre le cose che mi fanno paura nella vita. Anzi, mi è anche molto simpatica. Per il resto, so benissimo che i tronisti, nel corso delle varie puntate, sono esposti a critiche e considerazioni varie, per cui sono pronta a tutto”.

Chi sceglierà alla fine Rosa? Lo sapremo presto, ma certamente, come ha rivelato alla rivista, il suo uomo dovrà essere le caratteristiche del suo uomo ideale: “brillante, intelligente e soprattutto aperto mentalmente. Non mi piacciono per niente i tipi volgari: non fanno proprio per me”.