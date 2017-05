Uomini e Donne Trono Classico: Gemma e Marco oltre la passione

E’ la stessa Maria De Filippi ad annunciare importanti sviluppi tra le “possibili” relazioni che fluttuano nella redazione del trono over di Uomini e Donne.

Giorno 8 registrazione della nuova puntata del trono over ed è proprio Maria De Filippi, che conosce le succose novità, annuncia importanti sviluppi soprattutto per quanto riguarda Gemma Galgani e Marco Firpo.

A quanto pare la passione ha davvero preso i due, la conferma? Semplice arriva direttamente da una Gemma che entra in studio raggiante come non mai ed è lei stessa a confermare che quella relazione cominciata a piccoli passi, è diventata poi una sorta di cascata di passioni ed emozioni.

Pasqua sembra esser stata “galeotta” dato che i due si sono rivisti poco dopo culminando il loro incontro con un bacio appassionato nella stazione e poi…beh e poi la notte insieme e quello che lo stesso Marco conferma essere un “momento di passione”.

Nonostante questo però è proprio Marco Firpo ad ammettere di avere anche un po’ di paura, di cosa? Beh di alcuni lati molto particolari del suo carattere che effettivamente potrebbero anche stancare la persona che ti è accanto.

Bomba finale? Gemma conferma di aver presentato Marco anche a sua madre, in tutto questo Giorgio non vuole parlare, anche chiamato in causa da Maria, mentre Nino striglia un po’ Marco, intanto Gianni si chiede come mai Gemma abbia chiuso con Giorgio, ma la stessa Gemma lascia di ghiaccio tutti confermando che Giorgio non ha mai parlato al plurale quando si trattava del loro rapporto, mai detto un “noi”.

