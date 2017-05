Gossip Uomini e Donne trono over: Giuliano torna in tv

Impossibile non ricordare, per chi ha seguito sempre con dedizione il programma Uomini e Donne, l’ex cavaliere Giuliano Giuliani. L’uomo è stato per molto tempo all’interno del programma Uomini e Donne ed ora è possibile rivederlo spuntare, dopo mesi di silenzio, in televisione di nuovo. Ma dove?

L’uomo dopo molti anni, non è riuscito a trovare all’interno del programma una donna che potesse fare al caso suo ed è così che decise di uscire da Uomini e Donne e di ritornare alla sua vita di sempre. Non ha però mai nascosto la sua voglia dopo un po’, di rientrare nella trasmissione, cosa che come ben sapete, finora non è ancora accaduta. Ora però sarà possibile rivederlo nel programma condotto da Gabriele Rossi, Take me out – Signori e Signore trasmessa su Real Time.

Dopo la versione giovani ora verrà trasmessa quella Over ed è lì che l’ex cavaliere parteciperà. Ha fatto partecipe tutti i suoi fan della sua partecipazione attraverso un messaggio postato su Facebook. Chissà se riuscirà finalmente a trovare la metà della mela: ovviamente tutti i suoi sostenitori faranno in tifo per lui.