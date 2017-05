By Federica Franco

Uomini e Donne trono over: Graziella lascia il programma

Dopo le varie vicissitudini che hanno coinvolto una delle dame del programma, la stessa ha deciso di lasciare Uomini e Donne dopo aver scritto una lettera a Manfredo, dove probabilmente c’è scritta la sua verità e le motivazione che l’hanno spinta a prendere questa decisione.

Manfredo, recentemente ha accusato Graziella di averlo braccato e di avergli creato non pochi problemi.

Infatti secondo la versione di Bazzanella, la donna avrebbe contattato persino la figlia al telefono e alcuni suoi amici nei vari social. Sono volate parole pesanti: infatti Manfedo avrebbe accusato Graziella di stalking. La donna ha confermato in parte le cose che ha dichiarato Manfredo ma nonostante tutto, ha deciso di prendere una decisione definitiva.

Lettera per Manfredo: ecco la verità di Graziella

La dama ha così deciso di riportare nero su bianco tutta la sua verità e in concomitanza è giunto anche l’annuncio dell’abbandono al programma. Graziella ha dichiarato che è stata costretta a lasciare il programma per non soffrire ulteriormente visto che si sente ancora molto legata a Manfredo nonostante la violenta litigata.