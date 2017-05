Uomini e Donne trono over un’altra donna nella vita di Marco?

Nella trasmissione condotta da Maria De Filippi, Uomini e Donne, per quanto riguarda il trono over ne stanno accadendo delle belle. Sembra che per Gemma la tranquillità sia una meta molto difficile da conquistare.

Tutti sapete che che Gemma e Marco si stanno frequentando ed anche molto assiduamente. Sembra però che nella vita di Firpo ci sia un’altra donna, una sua ex con cui è stato fidanzato per 7 anni ma che ancora sembra che frequenti.

Ed ecco che, dopo la rottura con Giorgio Manetti con il quale ha vissuto una bellissima storia d’amore, un’altra delusione potrebbe abbattersi sulla donna. Sulla base di alcune foto, infatti, sembra che Marco sia sempre in compagnia della sua ex fiamma, Sonia De Franchi, con cui ha vissuto una storia d’amore molto intensa che è durata ben 7 anni e finita nel 2015.

Da allora l’amicizia con Sonia è sempre stata molto forte e consolidata. Insomma una cosa che potrebbe non far piacere per niente a Gemma che potrebbe ritornare a soffrire di nuovo per un uomo scatenando altre chiacchiere sul suo conto soprattutto dagli opinionisti Tina e Gianni.