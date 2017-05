By Federica Franco

Uomini e Donne trono over: nuova puntata registrata l’8 maggio

C’era molta apprensione nei telespettatori che da anni seguono Uomini e Donne, per quanto riguardava le puntate dedicate al trono over che non venivano registrate da un po’ di tempo.

Ora c’è una data finalmente: oggi 8 maggio 2017 verrà registrata una nuova puntata dedicata a dame e cavalieri. Dalle indiscrezioni che trapelano sembra che la puntata sia davvero ricca di novità interessanti e di dettagli curiosi.

Le novità in primis riguardano Gemma Galgani che è stata intervistata di recente al Maurizio Costanzo show dove ha fatto capire che la sua storia con Marco procede benissimo. I due sono stati avvistati in Liguria e ciò fa pensare che le cose vadano benissimo per la coppia.

La puntata che andrà in onda sarà probabilmente una delle ultime, in attesa di quella serale speciale di cui ancora non si sa nulla sulla possibile messa in onda.

Le novità non terminano qui perché Giorgio Manetti ha messo in palio una cena con lui per una fan. Un negozio di abbigliamento, infatti ha creato una sorta di concorso dove il premio è proprio l’affascinante Giorgio.