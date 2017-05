By Redazione

Uomini e donne trono over: triangolo Nino, Anna e Giorgio

Puntata molto variegata oggi quella dedicata al Trono over.

La simpatica Annamaria porta in studio e fa leggere a tutti un messaggio non molto carino del suo ex corteggiatore, il quale si scusa ma ammette anche che sta già frequentando un’altra donna.

Poi assistiamo al solito battibecco tra Simona ed Anna tra le quali non scorre evidentemente Buon sangue ovviamente a causa di Nino il quale ha anche uno scambio di battute abbastanza vivace con la sua ex Anna.

È il turno di Giorgio: il fascinoso cavaliere racconta della sua nuova fiamma Roberta, le cui foto in teneri atteggiamenti col bel gabbiano erano apparse sul settimanale di più dando adito a parecchie illazioni.

È stato anche insinuato che i due si conoscessero da prima dell’ingresso in studio ma i due hanno chiarito che la cosa non è vera e che la loro conoscenza è avvenuta esclusivamente nello studio di uomini e donne.

Poi Giorgio riparla del suo compleanno scatenando innumerevoli discussioni riguardo al fatto che la sua corteggiatrice Roberta non è stata invitata alla festa mentre la bella Anna si.

Ovviamente nessuno ci ferma dal pensare che questa amicizia particolare tra Giorgio e Anna possa nascondere qualcosa di più affettuoso, come pare pensi anche Nino che da sempre è stato geloso in modo evidente di Giorgio.

Voi cosa ne pensate dell’eterno triangolo Nino Anna Giorgio?