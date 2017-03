Val Kilmer, continuano le voci sul suo stato di salute

By Redazione

Nonostante le continue smentite, per bocca dello stesso attore, continuano a circolare, sempre più insistenti, le voci sul cattivo stato di salute di Val Kilmer.

L’attore appare sempre più dimagrito e senza forze, nell’ultimo suo intervento per un faccia a faccia con il pubblico, sul palco, ha dovuto sedersi e i testimoni affermavano avesse una voce flebile con la forza a stento di parlare.

Secondo le indiscrezioni che continua a raccogliere il magazine RadarOnline, Val Kilmer non sta certo migliorando anzi, sarebbe stato avvistato nei pressi di Santa Monica in California, nella giornata di Domenica mentre trasportava una scatola dalla sua casa.

L’attore è parso praticamente senza forze, i rumors hanno sempre riportato della lotta contro il cancro ma è stato lo stesso Kilmer a smentire tali voci parlando solo di un problema alla gola, persino le dichiarazioni di Michael Douglas, che incitava l’attore a combattere, sono state rispedite al mittente.

In realtà fu lo stesso Kilmer a smentire Douglas, ripercorrendo l’episodio, che risale a due anni fa, durante il quale aveva chiesto informazioni su uno specialista per un problema di un nodulo alla gola, ma tutto questo non avrebbe avuto nulla a che vedere con il cancro.

Lo scorso inverno era proprio il magazine RadarOnline che aveva riportato, secondo alcune fonti interne, la situazione di Val Kilmer che aveva subito una tracheotomia per un tumore alla gola potenzialmente letale, naturalmente smentita la malattia da parte sua ma le voci che continuano a rincorrersi parlano di un fervente credente che, pare, sia convinto che qualsiasi malattia possa essere guarita con la preghiera.