Val Kilmer shock: potrebbero restargli pochi mesi di vita?

Le continue rassicurazioni da parte dell’artista e del suo entourage non hanno frenato le voci che continuano a rimbalzare in rete sulla malattia di Val Kilmer.

Persino la gaffe dell’attore Michael Douglas, che in un’intervista aveva dichiarato di stare vicino alla star per questa lotta contro il cancro poi immediatamente smentita dallo stesso Kilmer che aveva nuovamente ribadito di essere perfettamente in salute, non hanno distolto l’attenzione sulle condizioni fisiche dell’attore.

Secondo le ultime indiscrezioni esclusive del magazine RadarOnline, l’attore potrebbe avere ancora poco tempo da vivere, una fonte ha rivelato al magazine: “Si continua a cercare di rassicurare tutti sulle condizioni di salute dell’attore, ma è chiaro che così non è.”

Poi l’intervento ottenuto dal Dr. Stuart Fischer che rivela: “Sembra gravemente malato, ha un gonfiore sul lato destro del collo che non sembra affatto una cosa buona”, poi la preoccupazione per un particolare sottolineato da un insider del magazine: “I vestiti sono appesi addosso e lui utilizza una bottiglietta di spray orale che spesso viene utilizzata per secchezza della bocca e della gola nei pazienti affetti da cancro”.

