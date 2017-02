Valeria Marini, il segreto di piacere è piacersi

Dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip, di cui è stata protagonista assoluta ma non vincitrice, sbaragliata in finale dalla meno nota Alessia Macari, Valeria Marini nelle ultime settimane è quasi sparita dagli schermi televisivi, anche se è ritornata, ospite a Matrix, per celebrare i 30 anni del Bagaglino, trasmissione che senza dubbio ha contribuito a dargli fama e notorietà.

Se nel salotto di Chiambretti la Valeria nazionale si è scontrata ancora una volta con Pamela Prati, nelle scorse ore ha invece rilasciato una bella intervista al settimanale Più sani, più belli, dai toni leggeri, parlando naturalmente di argomenti inerenti la bellezza e la salute.

Innanzitutto ha confessato il suo segreto per essere sempre così amata e sostenuta dal suo pubblico: “Il segreto per piacere è sempre piacersi. Per me, ogni donna è una stella e deve avere il diritto di brillare sempre”.

Poi ha confessato di non aver passato proprio un bel periodo ultimamente, anche se non ha specificato i motivi: “Vengo da un periodo molto duro della mia vita. Nonostante ciò, sono una donna che ama molto il prossimo, un’eterna ottimista, mi piace condividere con gli altri molto di me e regalare felicità. Ho un atteggiamento aperto nei confronti dell’esistenza. Combatto le difficoltà, con positività. Noi tutti, infatti, passiamo giornate difficili, complicate. In tutto questo contesto anche le notizie che ci giungono quotidianamente influiscono in pensieri tristi e negativi. Ecco perché bisogna tirarsi su, curarsi, amarsi”.

Infine ha parlato di quanto lo stress abbia influito sulla sua salute: “Grazie a Dio sono fisicamente forte, posso dormire anche poche ore per notte ed essere comunque pimpante e pronta per affrontare una nuova, intensa giornata di lavoro. Ogni sei mesi, comunque, mi sottopongo a regolari check-up. In generale sono contraria ai medicinali. Nel privato sono, però, una persona molto sensibile e somatizzo parecchio lo stress, il male del nostro secolo. Soffrivo di una seria gastrite che si stava trasformando in ulcera”.