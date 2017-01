Valerio Scanu attacca il talent che lo ha lanciato

By Angela Sorrentino

Non è la prima volta che Valerio Scanu mostra rancore verso il talent che in ogni caso ha il merito di averlo fatto conoscere nel mondo della musica: probabilmente perché si aspettava una “consacrazione” che non è ancora arrivata, il cantante sardo ha più volte speso parole di biasimo verso “Amici” di Maria De Filippi.

Stavolta Scanu è intervenuto sui social in merito alla polemica nata nella sedicesima edizione tra Riccardo Marcuzzo e Stefano Settepani, mostrandosi completamente a favore del giovane, facendo quindi capire ancora una volta la sua avversione contro il programma e chi vi lavora.

Nello specifico, l’allievo è stato sospeso per tre giorni dopo aver mandato più volte a quel paese l’autore di Amici che gli chiedeva di concludere la scrittura di un inedito in pochissimo tempo.

Valerio Scanu ha approfittato della situazione per togliersi un fastidioso sassolino dalla scarpa; il cantante ha infatti commentato su Twitter l’accaduto, ironizzando sulla vicenda e lanciando una frecciatina a Settepani, personaggio storico di Amici nonché fidanzato di Alessandra Amoroso.

‘Tranquillo Riccardo, l’arroganza del signor Settepani è conosciuta in tutti i luoghi e in tutti i laghi’, ha fatto sapere Valerio.

Il cantante della sedicesima edizione, però, non ha assecondato il pensiero negativo espresso sui social da Valerio, anzi ha risposto così: ‘No, credimi. Stefano è una persona che si fa in quattro per tutti noi e ci mette tanta passione’.