Valerio Scanu torna su Maria De Filippi: Non sembrava lei

Nonostante sia merito di “Amici” di Maria De Filippi se oggi sia un cantante conosciuto nel panorama musicale italiano, nonostante non sia poi riuscito a raggiungere la consacrazione che forse sperava all’indomani della vittoria al Festival di Sanremo, Valerio Scanu negli ultimi anni si è più volte rivoltato contro il talent che lo ha lanciato, e nell’ultima intervista rilasciata, ha avuto parole al vetriolo anche per la stessa Maria.

Il cantante de La Maddalena è stato promosso co-conduttore di “Ballando con le stelle” o, per dirla con le sue parole, “sarò lo stalker dei concorrenti. Li seguirò nel dietro le quinte e li intervisterò proprio quando non hanno nessuna voglia di parlare perché magari sono appena stati eliminati o qualcuno della giuria li ha criticati. Insomma, il classico “rompiballe”.

Alla vigilia di questa nuova esperienza, in un’intervista a Tiscali, ha sparato a zero proprio contro l’ex mentore Maria De Filippi: “A Sanremo non mi sembrava nemmeno lei. De-contestualizzata dai suoi programmi Maria sembra piuttosto impacciata. Avete visto che differenza con Antonella Clerici? Quando la Clerici è arrivata sul palco dell’Ariston sembrava la padrona di casa, decisamente a suo agio. Maria no. E dire invece che è stata sommersa di lodi da tanti giornalisti “leccac..o” che evidentemente sperano di andare ospiti nei suoi programmi”.

Ricordiamo che Scanu già prima del Festival non aveva avuto belle parole nei confronti della conduttrice di Mediaset, in base alla tesi che lui stesso non aveva avuto in passato la pappa pronta come alcuni concorrenti, specificando che tutto il suo successo è dovuto soltanto grazie alle sue fatiche e non per merito di Maria.