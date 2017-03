Vasco Rossi cita Roberto Saviano e consiglia: meditate

Solo poche parole sono bastate a Vasco Rossi per far capire il suo pensiero, un pensiero che è legato ad una citazione.

Il rocker infatti ha pubblicato un intervento dello scrittore Roberto Saviano sul La Repubblica legato alla morte di Dj Fabo, un virgolettato che dice: “Oggi chiedo scusa a Dj Fabo, a nome di tutti gli italiani, per non essere riusciti ad esaudire il tuo ultimo desiderio. Perdonaci per non essere riusciti a occupare, con il tuo appello, ogni spazio disponibile”.

Ed è proprio questo intervento su La Repubblica, che utilizza Vasco Rossi sul suo profilo ufficiale Facebook seguido da poche parole: “Meditate gente…meditate!!”, tanti i commenti e le condivisioni dei fan e di chi ha vissuto la storia di Dj Fabo.

Oltre 20mila reazioni dei fan e più di 2mila condivisioni, qualcuno a sua volta ha voluto citare le canzoni dello stesso Vasco, confermando: “…oggi voglio stare spento…”, nonostante le parole di quella canzone citata ripetevano anche: “Vivere, anche se sei morto dentro”, ma Dj Fabo ha scelto la libertà.