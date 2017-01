Vasco Rossi: le vendite sono subito da record

Sarà che il suo impegno per combattere il bagarinaggio online dimostra quanto tenga al suo pubblico, sarà che indubbiamente è uno dei cantanti più amati e seguiti in Italia, fatto sta che ogni suo concerto continua a registrare il tutto esaurito, con i ticket che vanno letteralmente a ruba.

Per il “Vasco Modena Park” sono stati venduti 180mila biglietti in sole 24 ore, con code fin dall’alba: il concerto di Vasco i in programma il 1 luglio al Parco Enzo Ferrari di Modena dove il Blasco festeggerà i suoi 40 anni di carriera, sarà un evento veramente imperdibile.

“Sono stati acquistati 180.000 biglietti nella prima ora di apertura delle prevendite – scrive Vasco – come promesso, per scoraggiare la speculazione, metteremo in vendita nuovi lotti di biglietti nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Acquistate solo in rivendite autorizzate vivatiket.it. Non comperate su altri siti dove speculano sulle vostre passioni”.

Le vendite su Viva Ticket sono già chiuse, tanto che è stata anticipata la seconda tranche di ingressi (50mila) prevista per la prossima settimana, andata in fumo in una manciata di minuti. Nemmeno Best Union, la società che dopo lo strappo con Live Nation si occupa dell’evento, si aspettava una tale risposta in così poco tempo.

«Una festa epocale come Vasco Modena Park – sottolinea il presidente di Best Union, Luca Montebugnoli – non poteva che suscitare un risultato straordinario come quello di oggi senza alcun inconveniente tecnico. Siamo onorati ed emozionati».

Vasco Rossi sul suo profilo Facebook ha comunque annunciato che nei prossimi giorni verranno messi in vendita nuovi lotti di biglietti.