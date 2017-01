Vasco Rossi, ufficiale il suo addio a Live Nation

Nelle scorse settimane è scoppiato un vero e proprio putiferio attorno alla questione, anche se la pratica era ben nota da anni purtroppo, e nessuno vi aveva mai voluto prestare troppa attenzione: il fenomeno del secondary ticketing è una piaga nel nostro paese, e coinvolge decine di artisti, nostrani ed internazionali, che scelgono di venire ad esibirsi qui in Italia.

Tra questi è emerso anche il nome di Vasco Rossi, che però ha fin da subito preso una posizione dura contro il fenomeno, arrivando a cambiare persino la società che organizzava i suoi live.

Dopo la bufera che si è scatenata su Live Nation, la società che organizza i concerti in Italia, coinvolta nella rivendita “secondaria” di biglietti, Vasco ha infatti annunciato di essere passato a Best Union e, per il concerto-evento dell’1 luglio, si affiderà al circuito di vendita on line Viva Ticket.

Lo riferisce il sito Fb del Blasco, sottolineando che “non è stato facile, né tanto meno indolore, dover prendere la decisione di interrompere l’ormai annoso rapporto commerciale con Live Nation, la multinazionale che pare abbia praticato il sistema di mercato secondario nella vendita di biglietti online”.

“Pur essendone totalmente estraneo”, spiega lo staff: “Vasco Rossi, nell’ottica della trasparenza che lo ha contraddistinto in tutti questi 40 anni di Fronte del Palco, ha coerentemente scelto la ‘resistenza’ e, forzatamente, il ‘cambiamento'”.

Giamaica management, la società che cura la produzione degli show di Vasco Rossi, inoltre, “informa che porrà S.I.A.E. e Associazione dei Consumatori nella condizione e nel ruolo di verifica delle modalità di vendita dei biglietti per combattere il mercato secondario”.

La data di messa in vendita dei biglietti per l’attesissimo evento di Modena e le modalità di acquisto saranno comunicate attraverso tutti i canali di informazione ufficiali, con una conferenza stampa che si terrà il 17 gennaio, presso la sede milanese della S.I.A.E.