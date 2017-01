Victoria Silvstedt: 42 anni e un fisico perfetto!

Molti si domanderanno dov’è finita la bellissima Victoria Silvstedt, per un periodo molto presente sulle tv e al cinema qui in Italia.

Beh mettendo da parte i suoi attuali progetti, i fan possono sicuramente tranquillizzarsi sulla bellezza della modella e attrice che sembra non essere assolutamente sfiorata dagli anni che passano, la bella Victoria a 42 anni può sfoggiare un fisico che fa invidia a tantissime ventenni.

Eccola in un “Lazy Sunday” come lei stessa lo definisce sul suo profilo ufficiale Instagram, uno splendido costume rosso che evidenzia le sue fantastiche forme, naturalmente tanto quanto basta per mandare in visibilio i fan.

Lazy Sunday #sundaze #stbarths A photo posted by Victoria Silvstedt Official (@victoriasilvstedt) on Jan 8, 2017 at 10:09am PST

Tantissimi i commenti compiaciuti dei fan che la definiscono meravigliosa, sensuale e charmante, d’altronde guardando lo scatto chi potrebbe mai obiettare?