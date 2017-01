Virginia Raffaele, le novità per il nuovo anno

Certamente Maria De Filippi, da navigata protagonista delle reti Mediaset, saprà reggere il contraccolpo, ma certamente in questa edizione di “Amici” ci saranno due assenze importanti, che fanno sentire tutto il loro peso.

Dopo che nei giorni scorsi la cantante Emma Marrone ha annunciato l’addio al programma, motivandolo con la decisione di dedicarsi per un po’ esclusivamente alla musica e magari al lancio di un nuovo disco, in queste ore arriva un nuovo addio.

A quanto pare, anche Virginia Raffaele ha dato forfait: secondo quanto riferisce Novella 2000, la comica che per due anni ha fatto divertire il pubblico di “Amici” con le sue imitazioni, non parteciperà all’edizione 2017 del talent.

La Raffaele ha in cantiere uno show in onda su Rai3 e non ha tempo quindi per continuare anche l’esperienza nel programma della De Filippi.

La redazione del programma naturalmente è già al lavoro per capire chi possa rimpiazzarle: se per sostituire Emma si fanno i nomi di Gianna Nannini e Giorgia, data la presenza nel talent di Emauel Lo, per Virginia Raffaele, tutto giace ancora nel silenzio più assoluto.