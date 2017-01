Vittorio Sgarbi continua la sua guerra a Il Volo

By Angela Sorrentino

Ormai l’ha presa proprio sul personale Vittorio Sgarbi, che proprio non ci sta ad essere contraddetto, e quindi probabilmente non si fermerà fintanto non dimostrerà di avere ragione, senza più alcuna ombra di dubbio.

Il critico d’arte da qualche giorno si sta scontrando, mezzo stampa e social, contro il trio di tenori de Il Volo, rei di aver affermato di aver rifiutato l’invito del presidente Donald Trump ad esibirsi alla sua cerimonia di insediamento.

Secondo Sgarbi, il 45 esimo presidente degli Stati Uniti non avrebbe mai invitato i giovani, e loro lo avrebbero citato solo per farsi della pubblicità gratuita.

“Credo più al presidente degli Stati Uniti, che ha dichiarato di non averli invitati, che a tre pischelli, preoccupati del loro destino per aver detto una clamorosa bugia” aveva scritto Sgarbi su Facebook.

In queste ore è arrivata anche la versione della Sony Music, la casa discografica dei tre tenori: Sony ha infatti confermato di aver ricevuto dallo staff del presidente degli Stati Uniti Donald Trump l’invito per i cantanti a partecipare alla sua cerimonia di insediamento, poi rifiutato dagli artisti.

Ma Vittorio Sgarbi, anche stavolta, ha subito risposto alla nota spiegando che tramite il Consolato generale Usa a Milano è venuto a sapere che i tre tenori non hanno ricevuto nessun invito a cantare né a presenziare alle celebrazioni dell’insediamento di Donald Trump.

“Nessun italiano ha ricevuto questo invito – continua il critico d’arte -. E’ ovvio che la Sony stia cercando di proteggere i tre marmocchi. Magari ci saranno stati contatti tra la casa discografica e qualcuno dello staff del presidente. Certamente nulla di ufficiale e nulla di voluto da Trump. Mister Philip T. Reeker, che è Console Generale degli Stati Uniti a Milano, è legatissimo a Trump, e può rendere pubblica la verità”.