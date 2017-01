Vladimir Luxuria avrebbe voluto le Marchi all’Isola dei Famosi

Come abbiamo appreso ufficialmente nei giorni scorsi, Vladimir Luxuria prenderà il posto che l’anno scorso si erano spartiti Mara Venier e Stefano Bettarini, e sarà l’opinionista della prossima edizione dell’Isola dei Famosi, che partirà il 30 gennaio.

Luxuria si troverà certamente molto a suo agio nel ruolo, dato che lo ha già ricoperto ed in più è stata anche una naufraga, riuscendosi ad aggiudicare la vittoria nel 2008, e già alla vigilia della partenza non risparmia la sua opinione, sul cast scelto ma soprattutto sulla questione che ha visto coinvolte Wanna Marchi e sua figlia Stefania Nobile.

Le due, come sappiamo, sono state escluse in extremis dalla produzione, per le numerose polemiche montate in rete e sui social, ma Luxuria si è detta contraria alla scelta di lasciarle fuori: “Ero favorevole alla partecipazione delle Marchi, perché penso che tutti possiamo sbagliare. Loro hanno pagato per quello che hanno fatto e non è sempre così. Se a una persona non dai la possibilità di riprovarci, a me non pare giusto”.

Anzi, la loro partecipazione sarebbe stata un buon messaggio per il pubblico: “L’Isola dei famosi non è una riabilitazione. Puoi fare bene, ma puoi anche fare una pessima figura all’isola. Quindi, credo che la possibilità di poter avere una seconda chance debba essere data a chi ha pagato il suo debito. Se loro avessero fatto l’Isola dicendo che erano state vittime della giustizia, dopo una settimana sarebbero state fatte fuori, ma se fossero andate riconoscendo i propri sbagli, avrebbero potuto fare un’Isola diversa”.