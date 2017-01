Vladimir Luxuria sarà opinionista dell’Isola dei Famosi

By Angela Sorrentino

In mezzo a una miriade di indiscrezioni, tutte da confermare, è finalmente arrivata una certezza: durante la prossima edizione dell’Isola dei Famosi, in studio, ci sarà una nuova opinionista e sarà Vladimir Luxuria.

E’ stata Alessia Marcuzzi, che sarà la conduttrice per il terzo anno del reality targato Magnolia, ad annunciarlo con una foto pubblicata sui suoi profili social ufficiali.

“Ecco la mia nuova compagna di viaggio Vladimir Luxuria. Sarà un’Isola dei Famosi intrigante e tutta da scoprire”, scrive Alessia a commento dell’immagine.

Alcuni hanno anche insinuato che Luxuria potrebbe essere l’inviata dall’Honduras, e prendere il posto di Alvin, ma a noi sembra più plausibile che prenda il posto di Alfonso Signorini, che per quest’anno ha preferito tirarsi indietro.

Spetterà dunque a lei il compito di commentare a bordo campo le avventure dei nuovi naufraghi in Honduras e non si può dire che non conosca la materia, visto che lei del reality show è stata prima concorrente e vincitrice nel 2008 e poi opinionista nel 2011 e inviata l’anno successivo.