Vodafone Smart Platinum 7, un top di gamma elegante

Vodafone Smart Platinum 7 è un top di gamma davvero elegante.

Questo smartphone è stato costruito da Alcatel per Vodafone. E’ un device di livello alto che mostra caratteristiche molto interessanti. E’ fatto in alluminio e vetro.

Vodafone Smart Platinum 7, caratteristiche

A lato si trova il potenziometro per la regolazione del volume, il tasto di accensione, il tasto per accedere velocemente alla telecamera e un cassettino che ospita una nano Sim e una micro SD per l’ampliamento della memoria. La micro SD può essere anche formattata per utilizzarla come spazio di archiviazione interno, il che non è male.

Nella parte inferiore c’è la porta micro Usb dotata del supporto OTG. Sulla parte superiore del device, troviamo un jack audio classico da 3.5 mm e un ulteriore microfono utilizzato per la soppressione dei rumori ambientali.

Sulla parte retrostante si trova la fotocamera principale da 16 megapixel con doppio flash led. Sulla parte anteriore ovviamente troviamo l’altra fotocamera, che questa volta è da 8 megapixel, con un flash e un led bianco di notifica. Sul retro c’è pure un sensore biometrico.

Vodafone Smart Platinum 7, dati tecnici

Peso: 155 grammi

Dimensioni: 154 X 75.65 X 6.99 mm

Sistema operativo: Android M

Display: 5.5 Amoled. Risoluzione QHD 1440 X 2560 pixel 534 ppi

Processore: Snapdragon 652 MSM8976 1.8 Ghz

GPU: Adreno 510

Memoria: 3 Gb Ram 32 Gb Rom

Connettività: Wi-Fi 802.11 Bluetooth 4.2 Micro Usb 2.0 Gps A-GPS

Reti: 2G/3G HSPA/LTE Cat. 6

Fotocamera posteriore: 16 Mp

Fotocamera anteriore 8 Mp

Speaker: dual stereo speakers

Il processore Snapdragon 652 è molto buono e permette un’utilizzazione sempre fluida e rapida del dispositivo. Tutte le app più comuni si aprono con grande rapidità e i 3 Gb di Ram consentono di tenere aperti tranquillamente più programmi.

Smart Platinum 7, navigazione e design

Non c’è male anche per quel che riguarda la navigazione su Internet. C’è da dire però che quando si utilizzano applicazioni che presuppongono prestazioni maggiori, la parte posteriore del device tende a riscaldarsi in maniera decisa.

Per quel che riguarda il display, si tratta di un AMOLED da 5.5 inches. La risoluzione è Quad HD. Il contrasto è notevole, così come il livello di dettaglio. La temperatura del colore è modificabile per mezzo delle impostazioni. Buona anche la visibilità in ambienti aperti e con molta luce.

Vodafone Smart Platinum 7, altre caratteristiche

La batteria è da 3000 mAh e si ricarica in circa un’ora e mezzo. La durata non è eccezionale, perché con una giornata di uso intenso dello smartphone, si riesce ad arrivare al massimo a sera.

Non è male la qualità dell’audio e pure il volume risulta abbastanza elevato. Con cuffie e cuffiette varie, invece, si percepiscono con difficoltà le tonalità basse, ma questo è un difetto comune alla stragrande maggioranza degli auricolari.

Il sistema operativo è Android 6.0.1 Marshmallow. La telecamera da 16 megapixel scatta buone foto in normali condizioni di luce. Anche la telecamera anteriore si comporta abbastanza bene.

In sostanza si tratta di un buon prodotto, e quindi consigliabile. Il prezzo è invece un po’ alto: 433 euro. Ma troviamo questo prodotto abbinabile a diversi piani tariffari della Vodafone. A favore ci sono soprattutto l’ergonomia, le prestazioni, i materiali. Contro, ci mettiamo, oltre al prezzo forse troppo alto, la durata della batteria che, come detto, non ci sembra essere eccezionale.

Se vuoi usufruire dell’offerta per il Vodafone Smart Platinum puoi utilizzare il seguente link: Vodafone Smart Platinum